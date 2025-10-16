Am Ende der zweitägigen Plenarwoche ist der FPÖ-Abgeordnete Gerhard Deimek vom Nationalrat "ausgeliefert" worden. Alle Parteien bis auf die FPÖ, die ihren Mandatar verteidigte, stimmten am Donnerstagabend dafür. Im Raum steht der Verdacht eines Verstoßes gegen das NS-Verbotsgesetz. Nicht ausgeliefert wurden hingegen FPÖ-Chef Herbert Kickl und FPÖ-Mandatar Christofer Ranzmaier. Deimek soll im März 2022 ein Bild veröffentlicht haben, auf dem auch Männer mit Hitlergruß bzw. tätowiertem Hakenkreuz zu sehen seien, wobei es sich laut Deimek um ein kritisches Posting handeln soll. Deimek habe mit politischem Extremismus nichts am Hut, sagte sein Parteikollege Norbert Nemeth. Auf dem Bild seien junge Männer aus der Ukraine zu sehen, die den Hitlergruß zeigten. Deimek habe es im Zuge einer Diskussion mit einem deutschen SPD-Abgeordneten gepostet, um zu argumentieren, dass kein Steuergeld an die Ukraine fließen soll, so Nemeth. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden hätten "nicht einmal einen Anfangsverdacht gesehen und keine Ermittlungen aufgenommen." Das Ersuchen um die "Auslieferung" stammt von der Staatsanwaltschaft Steyr.

Zarits: Kein Zusammenhang mit politischer Tätigkeit Ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit, der eine "Verfolgung" unmöglich machen würde, bestehe nicht, zeigte sich ÖVP-Mandatar Christoph Zarits überzeugt. Der FPÖ-Abgeordnete habe das Posting schließlich nicht unter seinem Klarnamen abgesetzt, sondern über einen Account, "wo nicht ersichtlich war, dass Gerhard Deimek dahintersteckt." "Wenn ich meine politische Meinung in einer Diskussion zu Gehör bringen will, dann mache ich das unter meinem Namen", sagte auch Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Tue man das nicht, könne man sich auch nicht auf den Status als Abgeordneter berufen. Immunitätsausschuss-Obfrau Selma Yildirim (SPÖ) wies darauf hin, dass es um drei FPÖ-Abgeordnete geht. Immer mehr würden sich freiheitliche Akteure einer Sprache bedienen, die die Gesellschaft vergifte, warf sie der Partei vor. Henrike Brandstötter (NEOS) betonte, der Beschluss, Kickl nicht auszuliefern, "entbindet einen aber nicht davon, einmal darüber nachzudenken, wie man eigentlich miteinander umgeht, und wie man auch jeden Tag verbal unsere Demokratie aushöhlt." Gernot Darmann (FPÖ) meinte hingegen, die übrigen Parteien wollten "aus Willkür einen Freiheitlichen vorführen".