Empörung über FPÖ-Sager: "Ihr seid Schuld an Massenvergewaltigungen"

Eine Integrationsdebatte zu Beginn der Nationalratssitzung am Donnerstag ist nach bekannten Mustern abgelaufen. Die ÖVP, die das Thema vorgegeben hatte, forderte die Einhaltung von Regeln und Bemühungen, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Die Neos wollten einen "Schulterschluss" in Sachen Integration, die SPÖ eine Mischung aus "fördern und fordern". Den Grünen fehlten entsprechende Angebote für Flüchtlinge, die FPÖ verlangte wie stets einen "sofortigen Zuwanderungsstopp".

Während der freiheitliche Erstredner Hermann Brückl von einem "einzigen Scherbenhaufen" in Sachen Integration sprach und vor allem der ÖVP vorhielt, keine Glaubwürdigkeit in der Asylpolitik zu haben, sorgte dann sein Fraktionskollege Christoph Steiner für deutlich größere Empörung. Unter anderem attestierte er den anderen Parteien: "Ihr seid Schuld an Massenvergewaltigungen." Eine "Entschuldigung" für die Politik der letzten zehn Jahre gehöre her.