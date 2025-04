Türkis-Rot-Pink prüft Register für islamistische Hass-Prediger

Die Regierung prüft die Einführung eines Registers zu islamistischen Hasspredigern. Das kündigten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Neos-Klubobmann Yannick Shetty am Mittwoch vor dem Ministerrat an. Europäische Initiativen in diese Richtung sollen vorangetrieben werden, dazu will man sich ansehen, ob auch eine nationale Umsetzbarkeit möglich ist.