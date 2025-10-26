Nationalfeiertag am Heldenplatz: Was Bundesheer und Politik planen
Die Leistungsschau des Bundesheers auf dem Wiener Heldenplatz steht wieder im Mittelpunkt des Nationalfeiertags am Sonntag. Parallel dazu öffnen auch wieder zahlreiche Institutionen der Republik die Türen, darunter Hofburg, Parlament und Bundeskanzleramt.
Heute wird ein Jubiläum gefeiert: Die Neutralität wurde vor 70 Jahren eingeführt, den Nationalfeiertag am 26. Oktober gibt es seit 60 Jahren.
Begonnen haben die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Sonntagvormittag traditionell mit Kranzniederlegungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Bundesregierung. Im Weiheraum des Äußeren Burgtors beim Wiener Heldenplatz gedachten sie der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes.
Gemeinsam schritten zunächst Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eine Ehrenformation der Garde ab. Danach richtete der Bundespräsident die Schleife am Kranz im Weiheraum, genauso wie später die Bundesregierung. Sie war zuvor zu einer Sondersitzung des Ministerrats zusammengekommen, Gesetzesbeschlüsse gab es dabei keine.
Nach der Kranzniederlegung öffnete um 10 Uhr die Präsidentschaftskanzlei ihre Tür, Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt dann persönlich die Gäste. Parallel dazu öffnet auch das Parlament, dort wartet das Nationalratspräsidium. Aber auch Bundeskanzleramt und Ministerien laden zu Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nimmt zudem die Angelobung neuer Rekruten auf dem Heldenplatz vor.
- Der Festakt und die Angelobung am Heldenplatz ab 10:55 Uhr live:
Der weitere zeitliche Ablauf:
- 11:00 Überflug & Formation unterschiedlicher Luftfahrzeuge und Vorbeimarsch von Soldatinnen und Soldaten sowie Gerät auf der Mittelstraße des Heldenplatzes
- 11:30 bis 12:30 Angelobung - im Anschluss Flaggensprung sowie Vorführungen am Heldenplatz
- 13:00 Start der Initiative „Wir bewegen Österreich“
- 17:00 Zapfenstreich
