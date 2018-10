Nach Maurer-Urteil: Moser ortet Lücken im Gesetz

Kein Kommentar zum Fall Maurer

Den Fall Maurers wollte Moser allerdings nicht direkt kommentieren. Er wies aber darauf hin, dass es bei dem Prozess um die Tatsache gegangen sei, dass die beleidigende Mitteilung durch die ehemalige Grün-Mandatarin öffentlich gemacht worden sei.

Maria Stern, die Parteichefin der Liste Pilz meldete sich bereits am Dienstag zum Maurer-Schuldspruch zu Wort: "Mir ist bewusst, dass es heikel ist, laufende Verfahren zu kommentieren, aber die heutige Entscheidung ist eindeutig das falsche Signal an Frauen, speziell an jene, die weniger privilegiert sind und in Zukunft wahrscheinlich drei Mal überlegen werden, Belästigungen anzuzeigen."

Maurer selbst demonstrierte jedenfalls, dass sie aus dem umstrittenen Urteil gelernt hat. Sie veröffentlichte auf ihrem Twitteraccount weitere Hassnachrichten, mit denen sie wie viele Frauen - besonders wenn sie in der Öffentlichkeit stehen - regelmäßig zu kämpfen hat.