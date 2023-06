Nach Doskozil-Kür: "Das alles heißt nichts Gutes für unser Land"

Hans Peter Doskozils ist neuer Bundesvorsitzender der SPÖ. Und jetzt? Möge die SPÖ wieder zur Sachpolitik zurückkehren, appellierten Grüne und Neos am Samstag in Aussendungen an die Partei. Für ÖVP, FPÖ und Pinke bleibt die SPÖ auch nach der Klärung der Führungsfrage weiterhin gespalten. Dass der burgenländische Landeshauptmann seine Politik im Land gerne auf Bundesebene umlegen würde, wird skeptisch gesehen.

Für ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker ist die SPÖ auch nach der Wahl Doskozils gar "tief gespalten". Der neue Parteichef hinterlasse in der SPÖ einen Scherbenhaufen, im Burgenland einen Schuldenberg. "Das alles heißt nichts Gutes für unser Land und für die Menschen in unserem Land", so Stocker in einer schriftlichen Stellungnahme.