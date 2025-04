Nur musiziert: Rosenkranz dementiert Gespräch mit Nationalist Simion

Der rumänische Präsidentschaftskandidat George Simion sorgt derzeit für Schlagzeilen in Österreich. Am Sonntag trat er in der Pyramide Vösendorf auf. EU-Politiker dürfen in Österreich laut Versammlungsgesetz Wahlkampfauftritte abhalten. Und es ergibt Sinn, immerhin leben hierzulande 154.000 stimmberechtigte Rumänen. Simion ist Vorsitzender der nationalkonservativen Partei AUR und gilt international als Reizfigur. Er plädiert unter anderem für eine Wiedervereinigung Rumäniens mit Moldawien.

Schon vor drei Wochen war Simion in Wien zu Gast. Am 21. März 2025 besuchte er ein Barockkonzert im Ferdinandihof, auf Einladung des Eigentümers Ronald Schwarzer. Der FPÖ-nahe Historiker hat schon mehrere Events, respektive Vernetzungstreffen rechter Politiker im Lokal organisiert. Am 21. März war auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) vor Ort.