Um Geld zu sparen, setzt die Regierung die automatische Valorisierung der Familienleistungen weiter aus. Durch die Nichtanpassung von Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Schulstartgeld an die Inflation würden Familien mit zwei Kindern im kommenden Jahr 302 und 2028 425 Euro entgehen, rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut anlässlich des Muttertags am Sonntag aus. Momentum-Ökonomin Sophie Achleitner hält das Sparpaket für "sozialpolitisch rückwärtsgewandt".

Familien mit einem Kind zwischen 10 und 18 Jahren würden laut dem Institut 2027 146 und 2028 206 Euro verlieren, bei Drei-Kind-Familien sind es 2027 475 und 2028 668 Euro, bei Vier-Kind-Familien 2027 653 und 2028 918 Euro. Bei den in die Rechnung einbezogenen Leistungen handelt es sich um Fixbeträge, die allen Eltern unabhängig vom Einkommen zustehen, erklärte das Momentum Institut die Auswahl. Auch andere Beträge - etwa das Kinderbetreuungsgeld, dessen Höhe allerdings vom gewählten Modell abhängt - waren vom ersten Aussetzen der Valorisierung betroffen.

Die Einschnitte würden überproportional Mütter treffen - so werde das Kinderbetreuungsgeld zu 99 Prozent von Frauen bezogen, das Aussetzen des Teuerungsausgleichs bei der Familienbeihilfe belaste Frauen immerhin zu 55 Prozent.