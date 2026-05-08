Blütezeit für Flowerprints: Blumen, Blüten, Muttertag

Mag ja sein, dass der Muttertag für viele der Inbegriff der Spießigkeit ist, ich freu mich trotzdem drauf. Ich freu mich über jede Gelegenheit, bei der meine Familie zusammenkommt – und über Muttertagsblumen freu ich mich auch. Florales ist aber längst mehr als nur Muttertags- oder Sommermotiv, es ist ein Stilstatement. Ein Blütendetail, sei es auf dem Schuh oder am Handgelenk, nimmt auch Businesslooks die Strenge und macht aus „ready to work“ ein „ready to live“. Im Büro werden florale Muster inzwischen erstaunlich oft am Dresscode vorbeigeschmuggelt. Ein Shirt mit Blütenprint wirkt, richtig gestylt, nicht nach Casual Friday, sondern nach „Chief Inspiration Officer“.