Blütezeit für Flowerprints: Blumen, Blüten, Muttertag
Hilfe, morgen ist Muttertag! Florales ist längst zu einem Stilstatement geworden – nicht nur für Frauen, auch für Männer.
Mag ja sein, dass der Muttertag für viele der Inbegriff der Spießigkeit ist, ich freu mich trotzdem drauf. Ich freu mich über jede Gelegenheit, bei der meine Familie zusammenkommt – und über Muttertagsblumen freu ich mich auch. Florales ist aber längst mehr als nur Muttertags- oder Sommermotiv, es ist ein Stilstatement. Ein Blütendetail, sei es auf dem Schuh oder am Handgelenk, nimmt auch Businesslooks die Strenge und macht aus „ready to work“ ein „ready to live“. Im Büro werden florale Muster inzwischen erstaunlich oft am Dresscode vorbeigeschmuggelt. Ein Shirt mit Blütenprint wirkt, richtig gestylt, nicht nach Casual Friday, sondern nach „Chief Inspiration Officer“.
Heels mit Kirschblüten.©Hersteller
Rosenparfum von Guerlain (bei Nägele & Strubell).©Hersteller
Kimonoseide in Fantasy-Flowers und Aquatönen von An An Londree. Begleitet mich vom Pool über die City bis zur Bar – ein einziges, fließendes Urlaubsstück.©Hersteller
Blütenpracht im Office: Unter dem Blazer Business, ohne Blazer Fashionstatement. So inspirierend interpretiert Acne Studios den floralen Dresscode.©Hersteller
Englischer Garten mit brasilianischen Stilblüten. Auf allen Teilen der „Barbour x Farm Rio“-Capsule-Kollektion blüht’s jetzt üppig. Selbst auf den Gummistiefeln. Bei Steffl.©Hersteller
Poloshirts mit Blumenstickerei, hier von Fursac, bringen leise Flower Power in die Herrengarderobe – klassischer Schnitt, moderner Twist, maximaler Style.©Hersteller
Männer geblümt?
Das florale Thema gehört längst nicht mehr nur den Frauen. Auch in der Männermode sprießt es gerade ganz gehörig: Hemden, Jacken und Polos tragen plötzlich Blüten, mal dezent, mal ziemlich präsent. Poloshirts mit Blütenprints sind aktuell eine elegante, gleichzeitig spielerische Option. Der Schnitt bleibt klassisch, der Print liefert die ironiefreie Flower Power. Vielleicht ist das das wahre Comeback der Blume: Sie macht uns weicher, ohne uns schwächer zu machen – und genau deshalb gehört sie gerade überall hin, von meinem Guerlain-Flakon bis zu seinem Polo.
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