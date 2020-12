Valéry Giscard d’Estaing: Modernisierer und Visionär

Die Rede ist nicht von Emmanuel Macron, sondern einem Mann, mit dem Macron oft verglichen wird: Valéry Giscard d’Estaing, Staatschef zwischen 1974 und 1981. Bei seinem Amtsantritt war er 48 Jahre alt (Macron sogar erst 39). Anschließend blieb „VGE“, wie sein Name gerne abgekürzt wird, 39 Jahre Alterspräsident – und stellte damit noch einen Rekord auf. Am späten Mittwochabend ist er im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung im Dorf Authon in der Nähe von Tours gestorben.