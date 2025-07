Grillen mit Plakolm: JVP will Unterstützer für "Mission 100" gewinnen

"Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist", sprach einst der französischer Chemiker und Physiker Louis Pasteur. Ganz ähnlich dürfte man das bei der Jungen Volkspartei (JVP) sehen, der 1945 gegründeten Jugendorganisation der ÖVP. Sie will sich anlässlich ihres 80. Geburtstags bereits auf das 100-jährige Jubiläum im Jahr 2045 vorbereiten.

Den genauen Plan haben JVP-Chefin und Integrationsministerin Claudia Plakolm und Kampagnenkoordinator Anthony "Toni" Grünsteidl am Donnerstag bei einer Pressekonferenz skizziert. Im Oktober will die JVP einen Organisationsentwicklungsprozess starten und dabei 100 "Meilensteine" definieren, die bis zum 100er erreicht werden sollen. Um welche Meilensteine es sich handelt, will man bis 2027 wissen. Mitmachen, so die Botschaft, könne jeder – egal ob JVP-Mitglied oder nicht.