"Mutiger" Wahlkampf: JVP stellt sich einstimmig hinter Plakolm

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm steht auf der Bundesliste der ÖVP bekanntlich auf dem zweiten Platz, direkt hinter Bundeskanzler Karl Nehammer. Auch wenn die ÖVP bei der Wahlliste ein Reißverschlusssystem anwendet - auf Mann folgt Frau - kam das durchaus überraschend. Parteiintern genießt Plakolm demnach ein höheres Standing als Verfassungsministerin Karoline Edtstadler oder Familienministerien Susanne Raab.

Plakolm steht zudem auf Platz eins in ihrem Wahlkreis Mühlviertel und auf dem zweiten Platz der oberöstereichischen Landesliste. Wenig überraschend: Am Montag gab auch die Junge Volkspartei (JVP) bekannt, einstimmig hinter Plakolm zu stehen. Die 29-Jährige wurde Ende Juni als JVP-Bundesobfrau mit 99,49 Prozent wiedergewählt. "Wir wollen mutiger in den Bereichen ‚Leistungsgerechtigkeit‘, ‚Klimaschutz‘ und ‚einem Update für Österreich‘ sein", sagt Plakolm laut einer Aussendung.