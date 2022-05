Ministerin Gewessler nach positivem Antigen-Test in Selbstisolation

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich nach positivem Antigen-Test in Selbstisolation begeben, wie ihr Pressesprecher am Sonntag in der Früh mitteilte.

Sie wartet auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Die Ministerin wird ihre Amtsgeschäfte vorerst aus dem Home Office führen und werde bis auf Weiteres keine Termine wahrnehmen, hieß es.

Das positive Testergebnis kam gut zwei Stunden bevor sie eigentlich in der ORF Pressestunde zum Interview erwartet wurde. Unter anderem zu den Themen Energiewende, Verkehr aber auch der neue Klimabonus, wo diese Woche die Details dazu bekannt gegeben wurden: