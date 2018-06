Mindestsicherung: Chalupka kritisiert Pläne der Regierung

Der Diakonie-Direktor sieht "keine Not", am Mindestsicherungssystem überhastet "herumzudoktorn" - sinke doch die Zahl der Bezieher wieder nach dem Anstieg durch die "große Krise" von 2008 bis 2016 und die Flüchtlingswelle 2015. Wenn man etwas ändern wolle, dann "in professioneller Art und Weise" gemeinsam mit Experten, appellierte der Diakonie-Direktor für "mehr Sorgfalt und ein bissl mehr Respekt vor Menschen, die es betrifft".

Chalupka zieht sich zurück

"Husch-Pfusch-Gesetze" beanstandete der Diakonie-Direktor auch im Pflegebereich - etwa die - von ihm prinzipiell begrüßte - Abschaffung des Pflegeregresses. Nötig wäre ein umfassende Reform samt Lösung für die Finanzierung der steigenden Kosten. Chalupka hielte eine für die Pflege zweckgewidmete Vermögenssteuer für Reiche - mit mehr als einer Millionen Euro Vermögen - für sinnvoll.

Der 58-jährige evangelische Pfarrer zieht sich im August nach vier Amtsperioden (seit 1994) als Diakonie-Direktor zurück. Seine Nachfolgerin wird die Theologin und Sozialethikerin Maria Katharina Moser. Chalupka will sich dann intensiver um die Bildungsfrage kümmern - und sein Pfarramt ausüben: "Ich möcht predigen, singen, loben und beten, das ist das was ich am liebsten tue."