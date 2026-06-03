Michael Heinisch: "Irgendwann wird jeder krank"

Er ist seit über 25 Jahren Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe und glaubt, dass das heimische Gesundheitswesen an der "Kraft des Miteinander" genesen kann. Am Tresen der Milchbar spricht Michael Heinisch mit Josef Gebhard und Johanna Hager über Gastpatienten, warum man in Shopping Centers etwas für die Gesundheit tun könnte und warum er nichts von Ambulanzgebühren hält.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.