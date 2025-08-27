Karners Credo und Bablers Pläne - Was vom Sommer 2025 bleibt

Erst macht die ÖVP Stimmung gegen die Teilzeit-Arbeitenden ohne Obsorgepflichten, dann die SPÖ gegen die intransparente Preisgestaltung im Lebensmittelhandel. Die ORF-Sommergespräche versuchen die Parteichefs aller Couleurs zu nutzen, um ihre Wähler zu überzeugen. Warum derzeit aber nur Herbert Kickls FPÖ und die kleinste Regierungspartei - die Neos - unter der Führung von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger profitieren, darüber diskutieren am 66. Tresen der Milchbar Josef Gebhard, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

