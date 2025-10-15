Christian Pilnacek: Welche Fragen zwei Jahre nach seinem Tod offen sind

Christian Pilnacek stirbt am 20. Oktober 2023. Zwei Jahre, zwei Bücher, zahllose Podcasts und eine TV-Doku später stellen sich immer mehr Fragen. Vor allem auch, was private Gutachten zur Klärung der Todesumstände beitragen können. Welche Rolle spielen auch bei anderen großen Prozessen die Medien und die öffentliche wie veröffentliche Meinung in der Justiz? Darüber sprechen am 75. Tresen der Milchbar Michael Hammerl, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

