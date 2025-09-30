Fall Anna: Empören wir uns über das Richtige

Sie tun einer 12-Jährigen Gewalt an. In Stiegenhäusern und Garagen, einmal in einem Hotelzimmer. Und dann werden zehn junge Männer mit Migrationshintergrund so einfach freigesprochen? Geht’s noch? Man muss keine Töchter im Teenageralter haben, um sich über die „Massenvergewaltigung“ zu empören, von der seit Tagen die Rede ist. Am Freitag ging im Wiener Straflandesgericht ein Prozess mit Freisprüchen zu Ende. Und seither entrüsten sich Öffentlichkeit und Spitzenpolitikerinnen über das „Fehlurteil“. Tatsächlich ist der Gedanke unerträglich, dass eine „Massenvergewaltigung“ ganz einfach so durchgeht, dass sie akzeptiert wird, dass sie bald schon als normal ... STOPP! Haben wir länger als nur einen Atemzug darüber nachgedacht, ob auch wirklich genau das passiert ist, woran man denkt, und was einen zu Recht wütend macht?

Wie sieht es mit den Polizisten und der den Fall bearbeitenden Staatsanwältin aus – haben sie Beweise oder Indizien für eine Massenvergewaltigung gefunden? Offenbar nicht. Im Prozess war nie eine Vergewaltigung angeklagt, ja noch nicht einmal von schwerem sexuellen Missbrauch einer Unmündigen war die Rede.

Was haben die vier Richter und die psychiatrische Sachverständige im Laufe des Prozesses herausgefunden? Haben sie Hinweise auf eine posttraumatische Störung, auf Gewalt an Seele und Körper des Mädchens ausgemacht? Auch das muss mit „Nein“ beantwortet werden – und zwar nicht mit einem vorsichtig-zweifelnden, sondern mit einem sehr „eindeutigen“, wie der Richter festhielt.