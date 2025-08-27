Migration: Hunderttausende wandern aus

Zuwanderung und Integration sind seit Jahren eines der emotionalsten, wenn nicht das emotionalste Thema der Innenpolitik. Einen bemerkenswerten Aspekt, der in der Debatte zumeist vergessen wird, haben nun die Migrationsforscher Rainer Münz und Jemal Yaryyeva in einer Studie („Auswanderung aus Österreich: die andere Seite der Migration“) thematisiert. Denn in den vergangenen Jahren hat es nicht nur starke Zu-, sondern auch überraschend große Abwanderung gegeben. Anhand von Daten, die unter anderem von der Statistik Austria stammen, haben die Wissenschafter den Zeitraum 2011 bis 2023 untersucht. Das Ergebnis: In Summe sind rund 2,2 Millionen Menschen neu oder wieder ins Land zugewandert. Im gleichen Zeitraum haben aber auch mehr als 1,4 Millionen Menschen Österreich wieder verlassen.

Tempo Laut Münz und Yaryyeva beschleunigt sich das Tempo der Abwanderung in der jüngeren Vergangenheit: Schon nach fünf bis sechs Jahren hat die Hälfte der Zuwanderer Österreich wieder verlassen, wobei man generell sagen kann: Zugewanderte Frauen bleiben länger als Männer. Das absolute Rekordjahr in Sachen Zuwanderung war 2022: Mit 262.000 Personen wurde im Ausbruchsjahr des Ukrainekrieges der höchste Wert der vergangenen 75 Jahre erreicht. Im Unterschied zur Zuwanderung, die mit Jahren wie 2015 oder dem erwähnten 2022er Jahr punktuelle Spitzen erreicht hat, ist bei der Abwanderung keine große jährliche Schwankung zu beobachten.