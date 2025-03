2024 sind Mieten inklusive Betriebskosten um 4,5 Prozent gestiegen

Österreich Spitzenreiter bei Mietpreissteigerung

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut rechnete am Dienstag vor, dass die Mieten in Österreich 2024 dreimal stärker als in der Eurozone gestiegen seien. "Österreich belegt den vierten Platz jener Länder, in denen seit 2010 die Mietpreise im Schnitt am stärksten stiegen", so das Institut mit Verweis auf Daten der Europäischen Statistikbehörde. Lediglich in Estland, Litauen und in Irland seien die Mieten stärker gestiegen als hierzulande. "Während sie in Österreich um 70,3 Prozent stiegen, wurden die Mieten im Durchschnitt der Eurozone nur um 23,5 Prozent angehoben", so die Kritik. Zur Einordnung: Aktuell (Februar-Wert) liegt die allgemeine Inflation in Österreich bei 3,3 Prozent, in der Eurozone bei 2,4 Prozent.

Leonard Jüngling, Wohn- und Inflationsexperte am Momentum Institut, gab am Dienstag zu bedenken, dass der von der Regierung beschlossene Mietpreisstopp für dieses Jahr lediglich bei geregelten Mietverhältnissen greift, aber nicht im frei finanzierten Wohnbau. "Dabei ist gerade hier der durchschnittliche Mietzins am höchsten", so der Experte. Von den insgesamt 1,7 Millionen Miethaushalten sei ein Viertel weiterhin den Mieterhöhungen ungebremst ausgesetzt.