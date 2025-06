Leichtfried zu Messengerüberwachung: "Maximal 35 Fälle im Jahr"

Leichtfried kenne dieses Ringen aber zur Genüge, habe er doch in der Vergangenheit die "unangebrachte Massenüberwachung ohne Grund" verhindert. Laut ihm sehe dieser Entwurf "schon ganz anders aus" als noch in früheren Legislaturperioden.

Es sei nun die gezielte Überwachung jener Personen, die mutmaßlich Terrorangriffe planen, im Fokus. Also wo die Wahrscheinlichkeit dann hoch sei, dass Menschen zu Schaden kommen werden. „Aber es ist natürlich ein Grundrechtseingriff, das muss man offen so sagen“, so Leichtfried. Es geht hier um Rechtsschutz und Missbrauchsschutz.

Die Debatte, die jetzt geführt wird, verstehe er, das sei auch gut so. Was jetzt passiert ist, dass bereits in der Phase der Begutachtung Verbesserungen eingebaut wurden. Laut ihm sei es bereits jetzt verfassungskonform.