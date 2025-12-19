Mercosur: Neos fordern Kurskorrektur von ÖVP und SPÖ

Am Samstag hätte eigentlich das EU-Freihandelsabkommen Mercosur mit vier Mitgliedsländern des südamerikanischen Staatenbunds unterzeichnet werden sollen. Am Donnerstag entschieden die EU-Staats- und Regierungschefs, die Abstimmung auf Jänner 2026 zu verschieben. Unter anderem die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hatte noch Vorbehalte geäußert.

In Österreich haben sich ÖVP und SPÖ in einem Parlamentsbeschluss 2019 gegen das Abkommen ausgesprochen - und ihre Positionen bisher nicht geändert. Zuletzt wichen jedoch die Wiener Landesparteien von der Bundeslinie ab. Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos sieht das als passenden Moment für eine Kurskorrektur. Es sei jetzt an der Zeit, auf die Stimmen der Vernunft in den eigenen Reihen zu hören, so Hoyos in einer Aussendung.