Wiens Bürgermeister Michael Ludwig spricht sich für das Handelsabkommen Mercosur aus, der KURIER berichtete. Damit stellt er sich gegen seine eigene Parteilinie, die SPÖ war bisher immer dagegen. Am Donnerstag bekam Ludwig Schützenhilfe von ungewöhnlicher Seite: Der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident und aktuelle Präsident der Europäischen Bewegung (EBÖ), Christoph Leitl (76) hat sich auf seiner Facebookseite zu Wort gemeldet und Ludwig namentlich für seine „klare Haltung pro Mercosur“ gedankt.

Im Gespräch mit dem KURIER präzisiert der langjährige ÖVP-Politiker aus Oberösterreich: „Ich bin auf europäischer Ebene verankert und lobe alle, die einen Beitrag zu einer guten Zukunft Europas leisten.“ Und genau das habe Ludwig mit seiner klaren Positionierung getan: „Er denkt langfristig, er sieht die Gefahr, die Europa, Österreich und der Landwirtschaft droht, wenn wir jetzt nicht mit allen Teilen der Welt Abkommen schließen.“