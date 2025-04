Meinl-Reisinger: "Sind in einer enorm veränderten Situation"

Als "klassische Lose-Lose-Situation" bezeichnet Außenministerin Beate Meinl-Reisinger den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieg - für Europa, für andere Länder und für die US-Wirtschaft selbst. "Es ist daher auch nicht von ungefähr, dass Donald Trump heute zurückrudern musste", sagt die Neos-Vorsitzende am Mittwochabend in der ZIB2.

Die Europäische Union habe im Umgang mit Trump richtig reagiert - mit Geschlossenheit, Stärke und Besonnenheit. Man sei bereit, Maßnahmen zu ergreifen und gleichzeitig über Freihandel zu sprechen, so Meinl-Reisinger. "Wir sind davon überzeugt, dass eine Rückkehr zu einer regelbasierten Wirtschaftsordnung für uns alle sinnvoller ist. Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären fatal - für beide Länder."

Verhandeln oder erpressen?

Verhandelt Trump mit seinen Partnern oder erpresst er sie, will Moderator Armin Wolf wissen. "Es ist seine Art, Politik zu machen", antwortet Meinl-Reisinger. "Eine Politik, die darauf beruht, die eigene Stärke - wirtschaftliche und militärische Stärke - einzusetzen, um seine Interessen durchzusetzen. Das ist eine Politik, die für Europa und insbesondere für ein kleines Land wie Österreich schwierig ist, weil wir nur dann stark sind, wenn wir in einer regelbasierten Ordnung leben, wo wir uns miteinander am Verhandlungstisch auf Augenhöhe Sachen ausmachen."