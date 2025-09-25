Meinl-Reisinger: "Österreich wird geschätzt in der Welt"

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat die wiederholten Luftraumverletzungen in NATO- und EU-Ländern als "Provokation" bezeichnet. "Es geht darum, uns auszutesten", sagte Meinl-Reisinger am Donnerstagabend in der ZiB 2. Europa müsse "besonnen sein, aber auch nicht naiv, denn natürlich gilt es ja auch wehrhaft zu sein", betonte sie. "Wir müssen uns verteidigen können", so die Außenministerin. Nicht um Krieg zu führen - doch man müsse ein klares politisches Signal setzen, einerseits besonnen vorzugehen, aber andererseits auch zu zeigen, dass man in der Lage ist die eigene Bevölkerung zu schützen, erklärte Meinl-Reisinger, die sich derzeit in New York aufhält und noch am Donnerstag eine Rede vor der UNO-Vollversammlung halten wird.

"Haben eine Strategie" Der Kritik, Europa tue nichts, wolle sie widersprechen, sagte Meinl-Reisinger. "Wir haben eine Strategie, wir haben den wirtschaftlichen Druck und wir in Österreich haben auch unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben diversifiziert, wir beziehen kein russisches Gas mehr und kein russisches Öl mehr. Und das ist gut." Putin sei bis dato nicht bereit gewesen, ernsthaft in Verhandlungen zu treten. "Viel mehr eskaliert er den Krieg auch noch, seit März eigentlich, mit einer Zunahme von brutalsten Angriffen in der Ukraine", so Meinl-Reisinger. Das Töten müsse ein Ende haben, in der Ukraine müsse es endlich Frieden geben.