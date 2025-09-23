Bei NATO-Luftraumverletzung: Trump für Abschuss russischer Flugzeuge

US-Präsident Donald Trump befürwortet einen Abschuss russischer Flugzeuge, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von NATO-Staaten eindringen sollten.

Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass NATO-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij am Rande der UNO-Vollversammlung in New York: "Ja, das bin ich." Ob sich die USA an einem solchen Schritt beteiligten, hänge von den Umständen ab, sagte Trump.