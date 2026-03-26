Rufschädigung: Meinl-Reisinger klagt die FPÖ

Außenministerin und Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hat rechtliche Schritte gegen die FPÖ eingeleitet und beim Handelsgericht eine Klage wegen Rufschädigung eingebracht. Dies berichteten am Donnerstag mehrere Medien.

Hintergrund sind Behauptungen, die sowohl auf der Website fpoe.at als auch auf dem YouTube-Kanal der Partei veröffentlicht wurden. Darin wurde suggeriert, Regierungsmitglieder würden "mit Geldkoffern in die Ukraine reisen, um österreichisches Steuergeld in bar zu übergeben". In den Beiträgen wird Meinl-Reisinger ausdrücklich genannt.

Wegen übler Nachrede soll bereits ein Antrag nach dem Mediengesetz eingebracht worden sein, die Ministerin geht gegen die Blauen straf- und zivilrechtlich vor.