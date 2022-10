Gasquellen

Ein weiteres Thema, bei dem es zu langsam vorangehe, sei die Diversifikation der Gasquellen. Hier solle die Regierung "Leadership zeigen und mittels Gesetzesbeschlüssen Projekte vorantreiben", sagt Meinl-Reisinger. So solle beispielsweise Gas aus norwegischen Gasquellen eingekauft werden. Auch alternative Energiequellen im Inland will Meinl-Reisinger besser nutzen. Bei Wind- und Solarkraft hätten die Niederlande vorgelegt. Auch in Österreich wären ausreichend Betreiber, Gelder und Know-How vorhanden - es fehle jedoch an den Flächen, die der Bund zur Verfügung stellen müsse. "Da erwarte ich mir mehr Tempo", sagt die Neos-Vorsitzende.

Nach den oft schwierigen Abwägungen zwischen Umweltschutzinteressen und Energiegewinnung gefragt, sagt Meinl-Reisinger: "Wir haben die Zeit nicht mehr." Es brauche jetzt Lösungen, der Winter komme: "Der Regierung ist der Ernst der Lage nicht bewusst."

Pensionen und Tirol

Den Vorschlag der geplanten Pensionsanhebung will Meinl-Reisinger "genau prüfen", denn er entspräche nicht dem, was die Pensionsvertreter gefordert hätten.

Abschließend nach dem Ergebnis der Tiroler Landtagswahl gefragt, bei dem die Neos zwar auf niedrigem Niveau leicht zulegen, aber nur 40 Prozent ihrer ihrer alten Wähler halten konnten, zeigt sich Meinl-Reisinger zufrieden: "Es ist ein starkes Ergebnis."