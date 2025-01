Doch kein EU-Defizitverfahren? Finanzminister ortet "positive Signale" in Brüssel

Es ist ein delikates Spiel mit Zahlen, und es findet hinter verschlossenen Türen in der Generaldirektion für Finanzen der EU-Kommission statt. Dort befassen sich EU-Beamte in diesen Tagen mit den Zahlen, die sie aus Wien übermittelt bekommen. Diese skizzieren die Pläne der Verhandler von FPÖ und ÖVP, mit denen sie das Budgetdefizit ab 2025 wieder auf Schiene bringen wollen – also unter die von der EU geforderte Obergrenze von drei Prozent.

Ob man die Pläne aus Österreich für tauglich hält, oder nicht: Das wird auf Basis des Befunds der Experten von der Führung der Kommission, also allen Kommissaren gemeinsam entschieden – vielleicht schon am Mittwoch. Nickt man sie ab, darf Wien in Eigenregie weiter am Budget arbeiten, wenn nicht, empfiehlt man die Einleitung eines Defizitverfahrens für Österreich. Die Letztentscheidung darüber liegt bei den EU-Staaten, stimmt eine Mehrheit der EU-Finanzminister für ein Defizitverfahren, wird es eingeleitet.