Massive Kritik an Latein-Kürzung: So reagiert Wiederkehr

Prominente aus Kultur und Wissenschaft machen gegen den Plan von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) mobil, den Lateinunterricht an AHS-Oberstufen zu kürzen - und stattdessen einen stärkeren Fokus auf Demokratiebildung, Medienkompetenz und den Umgang mit KI zu setzen.

In einer Petition, die unter anderem die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek unterstützt, wird vor einem "grundsätzlichen Angriff auf die geistige Substanz" des Bildungssystems gewarnt. "Wer Latein marginalisiert, schwächt bewusst jene Fähigkeiten, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht: strukturiertes Denken, sprachliche Präzision, historische Urteilskraft", heißt es in dem Aufruf an den Bildungsminister. Wie reagiert Wiederkehr, der angekündigt hatte, die Lehrpläne zu "entrümpeln"? "Dürfte ein Missverständnis sein"

Er lädt die Initiatoren der Petition, Nina Hoppe und Gerhard Ruiss (IG Autorinnen Autoren), zu "einem offenen Dialog" ein. "Denn genau das ist für mich gelebter Humanismus", so Wiederkehr laut Stellungnahme. Die angekündigte Kürzung bei Latein verteidigt er erneut. Es handle sich um eine gezielte Reaktion auf die tiefgreifenden gesellschaftlichen und digitalen Veränderungen unserer Zeit.