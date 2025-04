Massive Fehler: Verfassungsdienst zerlegt Rauchs Nikotinbeutel-Novelle

So heißt es in der Stellungnahme vom 21. Februar: "Der Entwurf enthält zahlreiche offensichtliche Tippfehler (insbesondere fehlerhaft gesetzte oder fehlende Satzzeichen) und sprachliche, grammatikalische sowie legistische Mängel. Angesichts der großen Zahl an Fehlern kann eine vollständige Kontrolle nicht vorgenommen werden."