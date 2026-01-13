Martha Schultz bleibt Präsidentin der Wirtschaftskammer

Als Harald Mahrer im November nach der Affäre um Gehaltserhöhungen in der Wirtschaftskammer als Präsident zurücktrat, war die Tiroler Unternehmerin Martha Schultz (62) als Übergangspräsidentin eingesprungen. Seit Dienstag ist nun klar, dass sie die gesamte Periode an der Spitze der Wirtschaftskammer bleiben wird. Darauf haben sich die neun Landes-Obleute des ÖVP-Wirtschaftsbundes bei einem informellen Treffen geeinigt. Für Außenstehende kommt diese Entscheidung, die interessanterweise nur über soziale Plattformen verkündet worden ist, überraschend. Immerhin hatte Martha Schultz immer erklärt, diese Funktion nur interimistisch auszuüben. Mit der Begründung, dass sich die Tätigkeit für die Wirtschaftskammer mit der Geschäftsführung der Schultz-Gruppe auf Dauer nicht vereinbaren lasse. Wie man aus der Wirtschaftskammer hört, soll zuletzt auch noch ihr Bruder dagegen gewesen sein, dass sie nach Wien in die Zentrale in der Wiedner Hauptstraße wechselt. Da hat es nun eine Wendung gegeben.

Am Mittwoch wird nun zuerst das Wirtschaftsbund-Präsidium, die bestimmende Fraktion innerhalb der Wirtschaftskammer, tagen. Am Nachmittag findet die Angelobung der Wirtschaftskammer-Präsidentin durch Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) statt. Erst dann will man in der Wirtschaftskammer offiziell zu der Personalentscheidung Stellung nehmen. Seit 2010 Vizepräsidentin Schultz ist schon lange für die Wirtschaftskammer und den Wirtschaftsbund tätig. Seit 2010 ist sie Vizepräsidentin in der Kammer, seit 2015 Bundesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft". Auch im Wirtschaftsbund hatte sie diese Funktionen inne. Dort ist sie außerdem Präsidentin des Österreichischen Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft.