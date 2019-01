Maria Stern: "Gewalt gegen Frauen ist kein Passproblem"

Gewalt als globales Problem

In vermehrten Abschiebungen sehe sie ebenfalls keinen Sinn: "Ich befürchte, dass Frauen dann weniger anzeigen". Migration verschlimmere die Lage nicht, meinte auch Pfolz. "Gewalt gegen Frauen gibt es in Österreich schon ewig." Gewalt sei ein globales Problem, so Stern. Seitens der Regierung ortete sie "nicht nur Retropolitik, wir fahren einen Rückwärtskurs."

Appell an die Regierung

"Ich appelliere an die Frauenministerin ( Juliane Bogner-Strauß, ÖVP; Anm.), die bestehende Helpline beizubehalten und erfolgreiche Strukturen nicht zu zerstören", sagte Stern. Das Budget für eine neuerliche Bewerbung könne für Wichtigeres verwendet werden. Die Taskforce Strafrecht tage bereits seit einem Jahr hinter verschlossenen Türen. In erster Linie brauche es Geld: "Wir brauchen nach dem Grevio-Bericht 210 Millionen Euro für den Gewaltschutz, um die rund 3,7 Milliarden Euro Folgekosten, die in Österreich jährlich durch Gewalt entstehen, einzusparen." Strafverschärfungen würden hingegen auch laut Experten wenig bringen. Besser wäre es - bei nur zehn Prozent Verurteilungen - dass die bestehenden Gesetze auch zum Einsatz kommen.