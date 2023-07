Mangelnder Naturschutz: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren ein

Österreich setzt nach Ansicht der EU-Kommission im Nationalpark Hohe Tauern in Salzburg die Naturschutz-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat nicht ordnungsgemäß um. Deshalb leite die EU-Behörde ein Vertragsverletzungsverfahren ein, teilte sie am Freitag mit. Österreich habe in den letzten Jahren keine "geeigneten Schritte" unternommen, um einer "erheblichen Verschlechterung der natürlichen Lebensräume" entgegenzuwirken und entsprechende wirtschaftliche Tätigkeiten zu regulieren.

