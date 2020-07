Migrationskonferenz: Koordinationszentrum in Wien geplant

Kurz vor Beginn des zweiten Tages einer Migrationskonferenz in Wien hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag auf mehr Effizienz bei den Themen Grenzschutz, Rückführungen, Schleppereibekämpfung und den Asylverfahren gepocht. Am Ende der Verhandlungen, an denen insgesamt 18 Staaten teilnehmen, steht eine "Wiener Erklärung" mit dem Plan zur Gründung eines neuen Koordinationszentrums für Migration in Wien. Man müsse alles dafür tun, einen effektiven Außengrenzschutz zu gewährleisten, sagte Nehammer. Dazu brauche es ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten und das Zusammenführen von Wissen.

Schon im Herbst sollen dazu konkrete Pläne stehen, kündigte Nehammer an. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer erklärte, es brauch eine gemeinsame europäische Migrationspolitik und eine politische Verständigung über die Ziele. Diese werde man während der bevorstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft anstreben. Die Plattform in Wien nannte Seehofer "eine geniale Idee", damit man nicht immer auf die nächste EU-Innenministerkonferenz warten müsse, sondern permanent arbeiten könne.