Totschnig forciert ab 2027 ein EU-weites Batteriepfand-System

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) will heute, Dienstag, im EU-Rat die EU-Kommission auffordern, ein EU-weites Batteriepfandsystem möglichst schon ab 2027 einzuführen. Der Antrag wird gemeinsam mit Deutschland und Lettland eingebracht. Das Problem ist in den vergangenen Jahren akut geworden: Unsachgemäß entsorgte Batterien – vor allem Lithium-Ionen-Akkus – verursachen immer öfter Brände in Müllfahrzeugen und Abfallanlagen. Beim Pressen, Kippen oder Schreddern werden die Akkus beschädigt, wodurch es im Inneren zu einem Kurzschluss kommt, bei dem die Batteriezellen in wenigen Sekunden stark überhitzt werden. Dann setzt eine Kettenreaktion („thermal runaway“) ein: Das Elektrolyt im Inneren zersetzt sich, es entstehen brennbare Gase, die ausströmen und sich an heißen Oberflächen oder Funken entzünden – und das Feuer greift schnell auf den restlichen Müll über.

Chemischer Brand Die Folge ist, dass mitunter ein Feuer ausbricht, das für die Einsatzkräfte auch nicht einfach zu löschen ist, weil es sich um einen chemischen Brand handelt. In diesem Jahr gab es etwa im Juni einen tagelang andauernden Großbrand in einem Müllrecycling-Unternehmen in Nußdorf-Debant nahe Dölsach in Osttirol – und damit in der Nähe der Heimat von Totschnig. Der Minister hatte in der Folge im September einen runden Tisch einberufen, bei dem unter anderem Wirtschaftsvertreter wie auch Gabriele Jüly, Präsidentin des Verbands österreichischer Entsorgungsbetriebe, teilgenommen hatten. Schon damals wurde ein „Cash-Back-System“ diskutiert – ein finanzielles Anreizsystem für die Rückgabe von Lithium-Batterien.