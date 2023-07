Umstrittenes Linzer IDSA startet im Herbst mit abgespeckten Programm

Das Linzer Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) startet im Herbst mit einem abgespeckten Programm. Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt hat am Freitag ihre Vorstellungen für den Studienbetrieb präsentiert. Begonnen wird mit modularen Angeboten im Herbst, Ende 2024 soll dann das erste Doktoratsstudium angeboten werden, 2025 das erste Masterstudium. Institute von der JKU will sie nicht abziehen.

Tiefe der Informatik bleibe bei JKU

Immer wieder war in Oberösterreich die Frage aufgetaucht, ob Teile der Johannes Kepler Universität (JKU) - allen voran das renommierte KI-Institut von Sepp Hochreiter - zum IDSA wandern werden. Dem erteilte Lindstaedt am Freitag eine Absage. Dafür sehe sie "in den kommenden Jahren keinen Ansatz". Es gehe eher darum, Synergien zu heben. "Die Idee ist, dass wir uns auf die interdisziplinären Schnittpunkte konzentrieren. Die Tiefe der Informatik wird an der JKU bleiben", das IDSA widme sich stattdessen der Verschränkung.