Behindertenorganisationen errichten "Baustelle" vor dem Parlament

Mit der über den ganzen Tag laufenden Lesung der UN-Behindertenrechtskonvention, der in der Früh auch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) einen Besuch abstattete, sollte am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf klaffende Inklusionslücken aufmerksam gemacht werden. Jeder Artikel der Konvention stehe für ein Recht, "das Menschen mit Behinderungen zusteht - und das in Österreich noch zu oft ignoriert wird", hieß es in einem Pressestatement der Organisatoren.

Symbolische "Baustelle für Inklusion" errichtet

Für die von 9 Uhr früh bis 19 Uhr abends angesetzte Aktion wurde vor dem Parlamentsgebäude eine symbolische "Baustelle für Inklusion" errichtet - mit gelben Bauhelmen, Schaufeln und Absperrbändern. Der Weg zur gleichberechtigten Teilhabe in Österreich sei "noch lange nicht fertig gebaut", hieß es. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 seien "fast 17 Jahre ins Land gezogen" und zur Umsetzung der Konvention sei es "noch ein sehr weiter Weg". Österreich sei noch "meilenweit entfernt" von einer Fertigstellung der "unfertigen Baustelle" Inklusion, so die Veranstalter. Die Umsetzung der 50 Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention bleibe auch 17 Jahre nach Ratifizierung "nur Stückwerk".