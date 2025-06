"Gewessler-Trauma": ÖVP-Minister Totschnig will zu Klimaschutz motivieren

In der Regierung ist Totschnig für Landwirtschaft und Klima zuständig - letzteres Ressort hat der Osttiroler in der aktuellen Legislaturperiode von der Grünen Leonore Gewessler übernommen, mit der er zuvor in der türkis-grünen Koalition zusammengearbeitet hat.

Die "Pressestunde" im ORF startete heute, Sonntag, mit den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten: Die USA hat in der Nacht Atomanlagen im Iran angegriffen. Als Vertreter der Bundesregierung sagte ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig , man beobachte die Entwicklung "mit großer Sorge". Es sei nun nötig, zur Deeskalation beizutragen, man müsse vor allem an die Zivilbevölkerung in den betroffenen Staaten denken.

"Da kann man ein noch so großes Ministerium haben ..."

Die Klimaagenden, die vorher alle bei Gewessler lagen, wurden nun auf drei Ressorts aufgeteilt: Klima ist bei Totschnig, Energie im Wirtschaftsministerium bei Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP), Infrastruktur kam mit Mobilität und Innovation zu Minister Peter Hanke (SPÖ).

Totschnig weist darauf hin, dass sogar noch mehr Ministerien mit dem Klima-Thema befasst seien, ebenso wie die Länder. Was er damit sagen will? "Da kann man ein noch so großes Ministerium haben. Man braucht eine Geschlossenheit in der Regierung, eine gemeinsame Arbeitsweise und eine gemeinsame Ausrichtung mit den Ländern."

Gescheitert ist die vorige Regierung - weil es eben keine Geschlossenheit gab - beispielsweise am Klimagesetz. Totschnig hat zuletzt angekündigt, noch vor dem Sommer einen Entwurf vorlegen zu wollen. In der "Pressestunde" kann er auch keinen genaueren Termin sagen. "Es ist ein sehr wichtiges Gesetz, die Eckpunkte sind im Regierungsprogramm sehr gut beschrieben, aber am Ende brauchen wir die Unterstützung aller, die am Tisch sitzen." In den nächsten Wochen soll es soweit sein.