Staatsanwaltschaft ficht Freispruch für Strache an

Die Staatsanwaltschaft Wien ficht den jüngst erfolgten Freispruch für Ex-Vizekanzler und -FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und einen Mitangeklagten an. Das gab eine Sprecherin der Anklagebehörde am Montag auf Nachfrage gegenüber der APA bekannt. Strache war vergangenen Donnerstag in der sogenannten Causa „Lebensversicherung“ freigesprochen worden.

Es sei „einfach nicht widerlegbar“, dass Strache eine auf ihn laufende Lebensversicherung in Höhe von 940.000 Euro als „wirtschaftliche Absicherung gesehen hat“, hatte der vorsitzende Richter das Urteil begründet. Es sei nicht nachweisbar, dass Strache sich die Summe entgegen dem Willen der Partei zuwenden wollte.