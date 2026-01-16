Personen nach "L'amour toujours"-Vorfall in Gosau identifiziert

Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat drei Gäste namentlich identifiziert, die Anfang Dezember in einem Lokal in Gosau in Oberösterreich den Song "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben sollen.

"Es handelt sich bei allen um Mitglieder der Freiheitlichen Jugend (FJ)", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels einen Online-Bericht des Nachrichtenmagazins Profil am Freitag.