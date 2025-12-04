"L'amour toujours"-Gesänge in Gosauer Lokal: "Politiker unter sich"

Gäste eines Lokals in Gosau in Oberösterreich sollen am Samstag "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) in ihrer Mittwochausgabe. Ihnen wurde ein Video von dem Vorfall zugespielt. In dem Lokal sollen auch Teilnehmer einer Veranstaltung der Freiheitlichen Jugend (FJ) gewesen sein. Von dieser liegt bislang keine Stellungnahme vor. Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten der Welthit des italienischen Musikers Gigi D'Agostino rassistisch umgetextet und gesungen, der wohl bekannteste Vorfall wurde im Mai des Vorjahres auf Sylt dokumentiert. Der Musiker hat sich davon distanziert.

Zugespieltes Video soll Vorfall zeigen Nun wurde den OÖN ein Video zugespielt, auf dem ebenfalls derartige Gesänge zu hören sind, und das in einem Lokal in Gosau (Bezirk Gmunden) aufgenommen worden sein soll. Zusätzliche Brisanz: Gäste des Lokals sollen an diesem Abend auch mehrere Teilnehmer des Seminars "Zeichen setzen" der Freiheitlichen Jugend, das ebenfalls in der Salzkammergutgemeinde stattfand, gewesen sein. Eine Anfrage bei der FJ blieb unbeantwortet. Laut Zeitungsartikel hätten die Kellner des Lokals mehrfach versucht, die Musik, die über ein mit den Boxen verbundenes Mobiltelefon abgespielt worden sei, zu wechseln. "Die Aktion wurde sofort abgebrochen. Wir wollen das ja hier auch nicht", wird der Lokalbetreiber zitiert. Laut anderen Gästen habe es sich bei den Singenden um eine Gruppe ortsfremder Personen gehandelt, so die OÖN. "Die Politiker waren sehr unter sich. Es waren auch einige dabei, die viel älter als 19 waren, sie trugen blaue Hemden und Seitenscheitel", sagte eine junge Gosauerin im Gespräch mit der Zeitung.