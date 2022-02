Kurzer Kanzler-Auftritt bei Zivilprozess gegen FP-Mandatar Hafenecker

"Bundeskanzler" statt "Angestellter"

Die Befragung des Regierungschefs dauerte heute nur kurz. Ihm seien die Ermittlungen gegen die Hygiene Austria nicht bekannt gewesen, versicherte er. Von der bevorstehenden Hausdurchsuchung habe er nichts gewusst. Auch ├╝ber die Klienten in der Firma seiner Frau habe er mit ihr nicht gesprochen, beteuerte der prominente Zeuge - der als Beruf "Angestellter" angab, wobei er sich aber damit einverstanden zeigte, dass stattdessen "Bundeskanzler" ins Protokoll aufgenommen wurde.

Neben Nehammer wurden unter anderem auch die damals aktiven Gesch├Ąftsf├╝hrer der PR-Firma und der Hygiene Austria sowie der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, in den Zeugenstand gebeten. Auch Kl├Ągerin und Beklagter, also Katharina Nehammer und Christian Hafenecker, wurden befragt. Letzterer hob hervor, dass er in der inkriminierten Pressekonferenz lediglich die Frage gestellt habe, ob es Informationsfl├╝sse gab. Er habe sich zuvor nicht bei Katharina Nehammer diesbez├╝glich erkundigt. Das sei nicht ├╝blich in der politischen Auseinandersetzung, betonte er.