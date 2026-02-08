KURIER-OGM-Umfrage: Mehrheit für Wehrdienst-Verlängerung, aber...

Seit einer Woche bestimmt nebst dem Budget ein Thema die Schlagzeilen: das Bundesheer und wie es personell künftig aufgestellt sein soll. Zur Erinnerung: Am 20. Jänner präsentiert die Wehrdienstkommission ihre Modelle für eine der Welt und Zeit angepasste Landesverteidigung. Zehn Tage später lässt Christian Stocker beim ÖVP-Neujahrsauftakt wissen: Er will das Volk über eine Verlängerung des Präsenzdienstes im Herbst befragen.

Eine knappe Mehrheit – 49 % – spricht sich laut einer OGM-Umfrage für den KURIER (1.011 Wahlberechtigte/Schwankungsbreite +/– 3,1 %) gegen eine Volksbefragung beziehungsweise für eine Entscheidung im Parlament aus. Hingegen befürworten 59 % aller Befragten, dass der Präsenzdienst verlängert wird (derzeit 6 Monate) – und zwar über alle Parteien hinweg.

Die meiste Zustimmung kommt von deklarierten ÖVP-Wählern (79%), gefolgt von Sympathisanten der SPÖ (59%) und der FPÖ (58 %). Knapp dahinter sind Wähler der Grünen (50 %) und der Neos (49 %).

„Die Forderung nach einer Verlängerung der Wehrpflicht“, so OGM-Chef Wolfgang Bachmayer, „wäre noch vor 10 Jahren politisches Harakiri gewesen“. Für den OGM-Chef ebenfalls überraschend hoch – weil über alle Parteigrenzen hinweg – ist die Zustimmung für die Milliarden-Investitionen in die Landesverteidigung (45 % halten diese für angemessen). Zurückzuführen sei der hohe Zustimmungsgrad auf die weltpolitische Lage.

„Den meisten Menschen ist klar, dass etwas geschehen muss“, so Bachmayer. So sagen 73 %, dass die Landesverteidigung den Gegebenheiten angepasst werden muss – nur 18 % befinden das Gegenteil. Eine klare Zustimmung gibt es auch, was eine Verlängerung des Zivildienstes (auf 12 Monate) analog zum Präsenzdienst betrifft.

61 % sind für eine Verlängerung, 29 % dagegen. Auch bei dieser Fragestellung sind die meisten Befürworter unter den ÖVP-Wählern (73 %) zu finden, gefolgt von deklarierten Wählern der FPÖ (71 %) und der Neos (55 %).

