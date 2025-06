Sind Aufrüstung und Neutralität vereinbar?

800 Milliarden Euro ist sie schwer – die Initiative der EU-Kommission zur Aufrüstung Europas. Die Initiative "ReArm Europe", die neuerdings unter "Readiness 2030"/"Bereitschaft 2030" firmiert, soll den Kontinent sicherer und abwehrbereiter machen.

Österreich will an diesen Milliarden-Optionen partizipieren. "Der Share für Österreich liegt bei 20 Mio. Euro. Diesen abzuholen oder nicht, das ist eine relevante Frage", so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, jüngst in einem KURIER-Interview.