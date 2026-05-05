Justiz ermittelt gegen KURIER-Journalisten: "Ein Angriff auf die freien Medien"

Das Echo war enorm: Nachdem der KURIER am Montag publik gemacht hat, dass die Staatsanwaltschaft Wien gegen zwei Reporter ermittelt, weil sie Missstände thematisiert haben, stellen sich prominente Vertreter der Branche, die Gewerkschaft und auch der Presseclub Concordia demonstrativ hinter die KURIER-Mitarbeiter. Worum geht es? Seit vielen Jahren beobachten und dokumentieren Dominik Schreiber und Kid Möchel die Arbeit der sogenannten Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUB) im Verkehrsministerium. Diese untersucht Zwischen- und Unfälle, die in der Luft- oder Schifffahrt, bei heimischen Seilbahnen oder im Schienenverkehr passieren. Beim Flugverkehr war dies unter anderem beim spektakulären „Hagelflug“ oder der Notlandung einer Swiss-Maschine in Graz im Dezember 2024 der Fall. In der Untersuchungsstelle selbst wie auch von externen Kollegen wurde mehrfach und durchaus deutlich hinterfragt, ob die Arbeitsmethoden der SUB zeitgemäß und professionell sind.

Die kritische Berichterstattung des KURIER ist manchen aber offenkundig ein Dorn im Auge. Und so landete vor einigen Wochen bei der Polizei ein anonym verfasstes Pamphlet, in dem Möchel und Schreiber vorgeworfen wird, sie seien Teil eines terroristischen Netzwerks. Die krude Erklärung dafür: Mit ihrer Berichterstattung würden die Journalisten die Arbeit der Behörde behindern; und weil es sich bei der SUB um einen Teil der kritischen Infrastruktur handle, würden die Journalisten damit das Wohlergehen der Republik gefährden. Die Staatsanwaltschaft Wien nimmt das Pamphlet zumindest ernst genug, um ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden einzuleiten. Der Grund: Sie sollen jemanden dazu angestiftet haben, die amtliche Geheimhaltungspflicht zu verletzen.