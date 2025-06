Wegen der unsicheren Lage im nahen und mittleren Osten gibt es wieder die verbreitete Sorge vor einem neuerliche Anstieg der Energiepreise. Die Regierung aus Volkspartei, Sozialdemokraten und Neos plane, dagegen gesetzlich vorzugehen, teilte dazu am Dienstag Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler der APA mit. "Wir brauchen einen Krisenmechanismus, der Österreich vor den hohen Energiepreisen schützt."

Das Büro von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bestätigte Bablers Vorstoß auf KURIER-Nachfrage: "Angesichts von Warnungen internationaler Experten, dass es durch die Iran-Krise zu Preisschocks und Energiekrisen weltweit kommen könnte, bereitet sich die Bundesregierung auf alle Szenarien vor. Vor allem auf mögliche Energiepreiserhöhungen soll reagiert werden können", heißt es aus dem Kanzleramt. "Preiseingriffe sollen daher möglich werden, sie sind für mich ein denkbares Mittel", so Stocker. Die Koalition verhandle dazu im Rahmen der Energiegesetze.

"Wir werden keine Übergewinne auf Kosten der Bevölkerung akzeptieren", kündigte Babler an. Fehler der Vergangenheit dürften nicht wiederholt werden, verwies er auf die Explosion der Gaspreise rund um Russlands Einmarsch in der Ukraine. Denn Energiekonzernen verschaffte das sogenannte Übergewinne bzw. Zufallsgewinne in Milliardenhöhe. Wie damals andere Länder müsse Österreich nun auch in die Preise eingreifen.