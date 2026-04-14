Krisenkoordinator kalmiert: Keine Versorgungsprobleme bei Treibstoffen

Es gibt keinen Mangel bei Öl und Treibstoffen. Das ist die beruhigende Botschaft, mit der sich Österreichs oberster Krisenmanager, Ex-Militär Peter Vorhofer, am Dienstag an die Öffentlichkeit wendet.

Der Regierungsberater für Krisenvorsorge tritt damit Meldungen entgegen, Österreich könnten in Bälde Benzin, Diesel oder Kerosin ausgehen bzw. zumindest knapp werden.

Zu kolportierte Kerosin-Engpässen sagte Vorhofer, die Raffinerie in Schwechat stelle 95 Prozent des heimischen Bedarfs her. Und was sämtliche Treibstoffe angeht, verfüge Österreich über eine Notstandsreserve für drei Monate. "Die kann eingesetzt werden."

Auch bei Dünge-Mitteln, die in anderen Regionen der Welt in den nächsten Tagen und Wochen knapp werden könnten, sieht der Krisen-Spezialist vorerst keinen Grund zur Sorge. "Es gibt hier keine Schwierigkeiten, die Betriebe haben sich eingedeckt."