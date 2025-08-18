Für sieben von zehn Österreichern gilt: Das Kreuz im Klassenzimmer ist ein kulturelles Erbe. Es sollte auch dann aufgehängt werden, wenn die Mehrheit der Schüler keine Christen sind.

Das ist ein erstes Detail einer aktuellen Studie, die vom OGM-Meinungsforschungsinstitut unter Federführung von Data Scientist Johannes Klotz durchgeführt wurde. Dabei wurden rund 1.000 Personen zum Zusammenleben in Österreich und zu den Werten, die der Bevölkerung wichtig sind, befragt.