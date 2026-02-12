"Echte Chance": Schumann wirbt für Wiedereingliederungsteilzeit

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat eine bundesweite Online-Kampagne zur Wiedereingliederungsteilzeit gestartet. Sie wolle noch mehr Menschen von diesem "wirklich sehr wichtigen Instrument" informieren, dass "Menschen nach schwerer Erkrankung eine echte Chance" am Arbeitsmarkt gebe, meint Schumann am Donnerstag bei einem Mediengespräch. Was ist die Wiedereingliederungsteilzeit? Eine 2017 eingeführte Maßnahme, die einen schrittweisen Wiedereinstieg in den Berufsalltag nach längerem Krankenstand ermöglichen soll. Voraussetzung: ein bestehendes Arbeitsverhältnis und ein Krankenstand von mindestens sechs Wochen.

Wie sich das in der Realität auswirkt Das Modell: Der Arbeitnehmer reduziert seine Arbeitszeit um 25 bis 50 Prozent. Das muss im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber erfolgen, es besteht kein Rechtsanspruch. Der Arbeitgeber bezahlt dann die gearbeiteten Stunden, die zuständige Krankenkasse zahlt zusätzlich Wiedereingliederungsgeld aus. Dieses entspricht dem erhöhten Krankengeld, also 60 Prozent der Bemessungsgrundlage. Das Ministerium rechnet vor: Eine Arbeitnehmerin verdient 2.000 Euro. Sie geht nach einem längeren Krankenstand zu 50 Prozent in Wiedereingliederungsteilzeit. Sie verdient dann die Hälfte ihres Entgelts - 1.000 Euro - und erhält für die andere Hälfte das erhöhte Krankengeld: 600 Euro. Für den Zeitraum der Wiedereingliederung erhält sie also insgesamt 1.600 Euro.